Minister Raul Siem turismisektorile: koondamine on mõistlikum kui töötasu vähendamine 

Eesti hotellide- ja restoranide, turismifirmade, spaaliidu ning konverentsibüroo juhid on ühispöördumises sotsiaalministeeriumile, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrile ning riigikogu sotsiaal- ja majanduskomisjonile teinud ettepaneku, et erakorraliseks võiks aastateks 2020–2021 teha muudatused töölepingu- ja sotsiaalmaksuseadusesse. Liidud tahavad, et vähendatud töötasu saaks senise kolme kuu asemel maksta kuus kuud ja kaotada sotsiaalmaksu miinimumkohustus.

„Turismisektor sulgus täielikult esimesena kohe epideemia leviku alguses ning analüütikute hinnangul taastub turism alles 18–24 kuu pärast. Sektorist on koondatud kolme kuu jooksul väga suur osa töötajatest. Turismisektori tulubaas ei ole käesoleval aastal taastumas ja enamikel ettevõtetel ei ole kasutamata reserve,“ kirjutavad liidud ühispöördumises. „Soov on säilitada töökohti ning vältida koondamisi sügisel kui siseturismi hooaeg vaibub ning väliskülastajate reisimine Eestisse ei ole veel taastunud.“

Siem soovidele lootust ei anna. „Sektorites, kus kriisi mõju jääb pikemaajaliseks ning töömaht püsivalt väikseks, võib olla mõistlikum siiski töötajate koondamine ning nende ressursi vabastamine teiste sektorite jaoks, kelle tõus on kiirem ning seega ka tööjõu vajadus suurem,“ vastas minister. „Tööturu vaatest mööname, et turismisektor sai kriisi ajal tugevasti kannatada, kuid meil ei ole hetkel veel head ülevaadet sektori pikaajalise arengu/taastumise väljavaadetest.“

Siemi sõnul on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tellimas uuringut „Covid-19 mõju turismile omastele majandusharudele ja kaasnevad mõjud teistele majandusharudel“, mille eesmärgiks on saada teada, milline on viiruse majandusmõju turismile ja sellega seotud majandusharudele. See peaks andma aimdust, millega peab riik lähi- ja pikemas perspektiivis tegelema.