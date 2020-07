Seisukoht | Reeded ikkagi vabaks!? 

Nõnda muutub ka töökultuur. Sajad või isegi tuhanded ruutmeetrid kontoripinda on paljudele pinnuks silmas, sest vahepeal selgus, et n-ö kodukontorid on šefid ja produktiivsed. Kuulus avatud kontorite kontseptsioon on saanud nii mõnegi tagasilöögi, sest nüüd tuletati jälle meelde, kui hea on keskenduda ilma töökaaslaste pideva segamiseta.

Muuhulgas pääses nii mõnigi tööline ühes palgakärpega viiepäevasest töönädalast. „Võtame palgast veidi maha, aga ära reedel tööle tule!“ ütlesid mõned bossid. Tegelikult on sel pakkumisel jumet küll ja veel.

„Reeded vabaks!“ on viimase 15 aasta jooksul kõlanud mitmel pool maailmas. Enamasti lihtsalt ideealgena, kuid mõnes kohas on asjale ka hoog sisse antud. Leiboristid väidavad, et Suurbritannia võiks aastaks 2029 olla nelja tööpäeva peal. Tegelikult ongi kõik ju lihtsalt kokkuleppe küsimus. Samamoodi, nagu keegi otsustas kunagi, et äkki oleks mõistlik töötada viis päeva nädalas, saab nüüd ümber mõelda. Sest vahepeal sai inimene targemaks, kiiremaks ja osavamaks. Kõige eelnevaga kaasnesid ka hulk ärevushäirete eri vorme, mida on tundnud väga paljud noorema põlvkonna töölised. Need saamata jäänud vabad reeded võetakse lõpuks haiguslehtede näol välja. Ilmselt pole perearsti, kes ei peaks aeg-ajalt päästma ületöötanud noori.

Riigilt pole mingit toetust siinkohal oodata. Kui ülestõusmispühade teine püha on peaaegu kõikjal maailmas vaba päev, siis meie valitud juhid väidavad endiselt, et ühe päevaga saavutatava majanduskasvu nimel tuleb lihavõtte-esmaspäeval üksiku hundina tööd rügada. Seega, unustage Toompea. Jääb vaid loota, et ettevõtted ise katsetavad ja levitavad oma eksperimentide vilju.