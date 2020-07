Jahimehed: linnujahi keelustamine Kõrvemaal lähtub linnu-uurijate kitsast soovist 

„Oleme Eesti Jahimeeste Seltsis deklareerinud, et tugineme oma tegemistes ja ulukihooldes teadmiste- ja teaduspõhisusele. Seetõttu on meile äärmiselt oluline, et ka jahinduses ja jahindust puudutavas kaitse planeerimises valitseks teadmiste ja teaduspõhisus. Meie arvates ei ole korrektne otsustes lähtuda ainult mõne huvigrupi kitsastest soovidest. Meil on kahtlus, et Kõrvemaa puhul on tegemist just sellega,“ põrutab Eesti jahimeeste seltsi president Margus Puust kirjas keskkonnaministeeriumile.

Jahimeeste seltsi hinnangul on selline keeld „ebaproportsionaalne, mittevajalik kaitse seisukohast ega baseeru teaduslikel uuringutel.“ Selle vaatamata on keskkonnaamet jäänud oma seisukohale kindlaks – Kõrvemaal jääb linnujaht keelatuks.

„Kõrvemaa järved ja rabalaukad on sisemaal oluliseks rändepeatuskohaks hanelistele ja arvukuse reguleerimisele saab kaasa aidata intensiivistades hanejahti väljaspool kaitseala. Arvestades, et Kõrvemaa MKA ümbruses on selleks sobivaid alasid piisavalt, jääb linnujaht Kõrvemaa maastikukaitsealal kaitse-eeskirja eelnõu kohaselt keelatuks,“ on Kotter jahimeestele varasemalt kirjutanud.

Nüüd juhib jahimeeste seltsi president ministeeriumi tähelepanu teadlaste soovitustele ametkondadele seoses ulukiasurkondade majandamisel. Puust toob välja, et teadjamad, sealhulgas ulukiekspert Peep Männil, on riiklikele struktuuridele soovitanud mitte seada uusi ajalisi ega ruumilisi piiranguid hanede küttimisele jahihooajal. Vastupidi, eksperdid soovitavad „jahimeestel intensiivistada probleemliikide – hanede, laglede ja kormorani küttimist jahihooajal, aidates sellega kaasa nende arvukuse kasvu kiiruse ja nende tekitatud kahju vähendamisele.“

„Riik on teinud suuri kulutusi, et kujundada välja teadlaste soovitused ametkondadele käitumiseks ulukiasurkondade majandamisel. Igal aastal valmib põhjalik dokument soovitustega, mille taga on suur töö ja mis maksab meie maksumaksjale päris palju raha. Millegipärast on neid soovitusi aga Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse eeskirjade muutmisel eiratud,“ kirjutab Puust keskkonnaministeeriumile.