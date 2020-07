Kinos käinud koroonakahtlusega tartlast rahatrahviga ei karistata 

Terviseameti Lõuna regiooni osakonnajuhataja Tiia Luht ütles, et tartlast trahv ei oota, kuna kinokülastuse ajaks oli ta küll koroonaviiruse testi teinud, aga tulemust veel polnud.

Terviseamet on selgeks teinud, kellega võis tartlane kokku puutuda. Luht märkis, et tänaseks on kontaktseid juurde tulnud, kuid täpset numbrit ei soovinud ta öelda.