Iltalehti: eestlaste kätte läinud soomlaste lemmikpoe Hobby Halli kliendid ahastavad teenuse halvenemise pärast 

Hobby Halli peale on kaevatud ka segaste tarneaegade tõttu. Ulla-Maija, kes tellis lapselapsele jalgratta, pidi seda pikalt ootama: "Lisaks jalgrattale tellisin Hobby Hallist kaks toodet, sest olen sealt varemgi ostnud. Tellimuse kinnituses oli kirjas, et kõik kolm eset jõuavad meieni korraga, kuid pakiauto tõi ainult ühe." Ulla-Maija võttis poega korduvalt ühendust ja sealt öeldi, et pakkide hilinemises on süüdi postkontor. Jalgratas saabus koos kolmanda tellitud tootega kuu aega hiljem. "Me tagastasime jalgratta, sest sest jõudsime lapselapsele juba teise osta."