USAs tabati Hiina spioon 

USA ametnike andmetel määrati Jun Wei Yeole Ameerikas karisus Hiinale luureteabe kogumise eest, vahendab BBC.

Lisaks ütles USA, et peeti kinni Hiina teadlane, keda süüdistatakse selles, et ta varjas, et on seotud Hiina sõjaväega. Hiina käskis sel nädalal sulgeda ka USA konsulaadi Chengdus, mis oli samm vastuseks sellele, et USA sulges Hiina konsulaadi Houstonis.

USA riigisekretär Mike Pompeo ütles, et otsus tehti seetõttu, et Hiina varastas intellektuaalomandit. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin vastas, et USA samm põhineb Hiina-vastaste valedel.

72tunnine tähtaeg, mille jooksul Hiina diplomaadid pidid Houstoni konsulaadist lahkuma, möödus reedel kell neli. Peale seda nägid ajakirjanikud, et USA ametnikena paistnud mehed tungisid ruumidesse. Sissepääsu juurde asusid valvama USA välisministeeriumi diplomaatilise julgeoleku büroo vormirõivaid kandvad töötajad.