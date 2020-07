Pasunad hõikasid varahommikul Suurel turul: linnalehmad aeti karjamaadele 

Huntidega oldi hädas mujalgi Harjumaal ja isegi Kadriorus. Aastal 1847 kirjutas ajakiri Das Inland, kuidas Nehatu mõisas viisid hundid ema silmade all lapse metsa. Ehmatanud naise kisa peale tulid teomehed appi ja väikseke saadi enam-vähem tervelt kätte. Maardu mõisas aga viinud hunt viieaastase tüdruku ja üheksa-aastase poisi metsa ja kiskunud seal lapsed puruks. Kuberner käskis kohe hundijahi korraldada. Üle 940 talupoja ning tallinlase olnud väljas, aga hunti kätte ei saadud.

„Nüüd huugavad Kopli poolsaarel nõgised vabrikukorstnad taeva poole, huluvad hoorattad ja vilgutavad tuhanded elektrilambid õhtuhämaruses,“ kuulutab nädalaleht Esmaspäev 1922. aastal vana külaromantika lõppu Telliskoplis. Siiski ennatlikult, sest veel kuus aastat hiljem oli Tallinna linnakarjamaade nimestikus kõrvuti Stroomi, Varsaallika ja Väoga ka Kopli, kus peeti 67 lehma. Tänapäeval on kogu poolsaar nii täis ehitatud, et vaid Karjamaa asumi nimi kunagist hiilgust meelde tuletab. Kadunud või vähe tuntud on ka enamik sealseid ajaloolisi nimesid, nagu Hauglahe lõugas, Ärmaaugu soo, Marfa mägi, Tumma lepik või Laagri lage ja Pardiloik.