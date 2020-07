Enim oli eriolukorra nõuete rikkumisi Harjumaal 

Üks markantsem lugu oli aprillis, kui patrull sai teate, et Mustamäel on seltskond 30. eluaastates mehi poe taga pingil ja tarvitab alkoholi. Patrull sekkus ja tegi neile suulise hoiatuse, kuid umbes tunni möödudes olid nad taas samas kohas tagasi ja joogivõtt jätkus. Seekord tegi patrull neile kirjaliku ettekirjutuse. Umbes nädala möödudes sai patrull väljakutse, kus teatati taas suures osas samast meesteringist. Järjekordne rikkumine päädis meestele 200eurose sunniraha määramisega ning üks neist vajas kainenemisele viimist. Mõned tunnid hiljem tabati sama seltskond järgmisest kohast napsitamast, rääkis Trei. See tõi neile kaasa järgmise, 400eurose sunniraha varasema ettekirjutuse täitmata jätmise eest.