Koroonapositiivne tartlane hulkus mööda linna – ööklubis, spaas, kinos ja kauplustes 

Praegu teadaoleva info põhjal külastas positiivse proovi andnud inimene nakkusohtlikul perioodil 18. juulil ööklubi Vabank ja järgmisel päeval Meresuu SPAd. Lisaks külastas koroonaviirusega nakatunu kauplusi ning 23. juulil ka Tartu Lõunakeskuses kell 21.00 alanud kinoseanssi. Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhi Tiia Luhti sõnul on tegu äärmiselt ohtliku käitumisega, mis lisaks enda tervise ohtu seadmisele võib avaldada mõju ka nii-öelda teise laine tekkele. Luht ütleb, et mis tahes haigusnähtudega tuleb püsida kodus ja oma perearstiga ühendust võtta. „Erinevate suurürituste tulek ja ühiskonna tavapärane funktsioneerimine sõltuvad otseselt meie vastutustundlikkusest. Mida rohkem me seda tõsiasja ignoreerime, seda tõsisem saab olema tagajärg meie kõigi jaoks.“ Neil, kellel võis olla koroonaviirust kandva inimesega kokkupuude, tuleb oma tervist jälgida ning haigussümptomite ilmnemisel perearstile helistada.