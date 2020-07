Koroonaohu tõttu tehnikaülikooli ukse taha jäetud tudeng: kogu kulutatud aeg, raha ja energia läks tühja. Mu unistus hävitati! 

Kolmapäeval teatas Tallinna tehnikaülikool, et esimesse ja teise astmesse ei võeta üldjuhul vastu tudengikandidaate riikidest, mille viimase 14 päeva kumulatiivne koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16 inimest, või kui selle riigi kohta puudub usaldusväärne statistika ja seal on kõrge viiruse leviku oht. Selliseid tudengikandidaate on pisut üle 300. Juhtunu on põhjustanud ulatusliku pahameeletormi: välistudengid tunnevad, et nendega on käitutud alatult. Internetis kogutakse ka allkirju, et ülikool muudaks oma meelt ja noorte planeeritud õpe jätkuks.