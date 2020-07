Eesti uudised Meresuu SPA juht: koroonahaige tartlase vastutustundetu külastus tekitab kõikvõimalikku kahju Marvel Riik , täna, 17:19 Jaga: M

Foto: Stanislav Moškov

Terviseameti andmetel külastas koroonahaige tartlane Narva-Jõesuus Meresuu SPAd. Puhkekoha tegevjuhi Hardi Kerde jaoks on see ebameeldiv üllatus: „Kui inimestel on [haigus]sümptomid ja nad käivad vastutustundetult ringi, siis see tekitab igasugu kõikvõimalikku kahju, nii majanduslikku kui ka kui ka moraalselt.“