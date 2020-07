Pettunud ööklubi Vabank juhataja: hõikame valjult välja, et haigena ei tohi tulla. Ja ikka tullakse 

Ööklubi Vabank juhataja Berta Mürk ütleb, et esmalt konrollisid nad oma töötajate tervislikku seisundit. Samuti annavad nad võimaluse kõigil töötajatel, kes tunnevad ennast kehvemalt, teha firma kuludega ära koroonatest. „Kindlasti ei tule täna ja homme tööle need inimesed, kes too päev klubis tööl olid. Õnneks ei ole meil hetkeseisuga ühtegi töötajat, kes tunneks ennast kehvasti,“ kinnitab Mürk.

Mürk sõnab, et klubiruumides küll üldist suurt desinfitseerimstööd ette ei võeta, kuid siiski täiendavad nad ise oma desinfitseerimisainete varusid ja kõik pinnad puhastatakse üle. „Meie töötajad tulevad lihtsalt tunnike varem kohale ja teeme üldpindade puhastuse. Ja taaskord rõhutan, et iga leti peal on olemas desinfitseerivad ained ja geelid. Neid õnneks kasutatakse klubis päris kenasti," räägib ta.

Mürk tunnistab, et antud isiku käitumine valmistas neile väga suure pettumuse. „Me isegi oma sotsialmeediakanalites hõikame välja, et külastajad veenduksid oma tervislikus seisundis ja et haiguse sümptomite korral ei tohi tulla klubisse pidutsema. Ja siis tuleb inimene ja astub sellest ikkagi üle. Riiklikul tasandil tekitab see ikkagi kohe väga suurt kahju. Praegusel ajal pidid klubid isegi pool aastat seisma ja meile on juba piisavalt palju kahju sellega tekitatud. Meie tööd piiratakse nii tugevalt,“ kurdab ta.

Hetkeseisuga jääb klubi Mürgi sõnul küll avatuks. „Aga kui me peaks klubi sulgema, siis ütleme ausalt, et see klubi jääbki siis paraku suletuks.“