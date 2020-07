Eesti uudised LINN KÜSIB RAHA: linnahallile renoveerimistoetuse palumine ei tähenda suurprojektist loobumist Viljar Voog , täna, 16:02 Jaga: M

1985. aastal valminug gobelääneesriide "Inimeste elu" mõõtmed on 10×48,6 meetrit. Foto: Jörgen Norkroos

Tallinna linnavalitsus on teinud riigikogule ettepaneku toetada kultuurkapitali vahenditest linnahalli renoveerimist. Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul ei tähenda see aga, et lootus kogu kvartal koostöös Tallinkiga korda teha, oleks kustunud.