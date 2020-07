Boris Johnson ei toeta šotlaste iseseisvumist 

Tõsiasi, mida ka Johnson esile toob, on aga see, et toona jäi kehtima arusaam, et rohkem šotlased selle põlvkonna vältel teema juurde ei naase. Ent pärast Brexitit (millele šotlased vastu hääletasid) on iseseisvumise tuuled taas hoogsalt puhuma hakanud. Kui iseseisvusreferendum praegu toimuks, läheks see tõenäoliselt läbi 54protsendise toetusega.