Nädala tipud | Taltech jõudis Helmest ette 

3,5 eurot iga euro eest, mis me liikmemaksuna Euroopa Liidule maksame, kõlab tõepoolest nagu diil, millest on võimatu keelduda. Paraku polnud euromiljardid koju toonud peaministri säravast näost võimalik välja lugeda muremõtteid, kuigi kokkulepe ei sündinud ilma järeleandmisteta: nii nõustus Eesti hoolimata meie rahandusministri selgesõnalistest vastuväidetest sisuliselt plastimaksuga.

Terviseameti hirm, et mitmest välisriigist saabunud hipide kogunemisest võinuks alguse saada uus koroonakolle, on tõepoolest põhjendatud – piisaks ühest nakatunust, et viirus läheks väeringis käsipidi levima. Küll aga on mõistetamatu, miks tuli laager laiali saata, kui selgus, et kõik kohalviibijad olid terved. Võimude kompromissitust kogevad teisedki pidutsejad, sest rahvaarvupiirangud ei võimalda avada suuremaid ööklubisid.