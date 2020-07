ÕL VIDEO | 120aastase ajalooga Kavastu parv: 278 keerutust üle jõe jõudmiseks 

Kavastu parvemees on 18aastane Karl Martin. Küsimusele, mis toob noormehe parve ratast keerutama, vastas ta, et huvitav ja ajalooline töö ning palk pole paha. Töö olevat küll raske, kuid olevat ka raskemaid ameteid. „Õhtul annab küll tunda,“ märkis ta. Praegu töötabki parvel kaks noormeest ülepäeviti, tööpäevade pikkus on üheksast hommikul kaheksani õhtul. Mõlemad parvemehed on ametis värsked ja teinud seda kolm nädalat.