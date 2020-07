Koroonapositiivne tartlane hulkus mööda linna: ööklubi, spaa, kino ja kauplused. Terviseamet: see on äärmiselt ohtlik! 

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luhti sõnul on tegu äärmiselt ohtliku käitumisega, mis lisaks enda tervise ohtu seadmisele võib avaldada mõju ka nii-öelda teise laine tekkele. Luht ütleb, et mistahes haigusnähtudega tuleb püsida kodus ja oma perearstiga ühendust võtta. „Erinevate suurürituste tulek ja ühiskonna tavapärane funktsioneerimine sõltuvad otseselt meie vastutustundlikkusest. Mida rohkem me seda tõsiasja ignoreerime, seda tõsisem saab olema tagajärg meie kõigi jaoks.“

Tänase seisuga on Eestis registreeritud 2028 laboratoorselt kinnitatud Covid-19 haigusjuhtu, haigestumus 100 000 elaniku kohta on 152,1. Esimene SARS-CoV-2 test tehti Eestis 5. veebruaril, kokku on testitud 8,5% Eesti elanikest. Testid on positiivseks osutunud 1,8 protsendil juhtudest, suurem positiivsete osakaal on Saaremaal (10,9%), Võrumaal (2,8%) ja Pärnumaal (2,0%).