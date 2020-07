Kodukokad kiidavad: Olivia rapsiõli uus kork teeb kasutamise hoopis lihtsamaks! 

Kuidas suhtuvad sellesse aga aktiivsed kodukokad? On uuendused kasuks või igatsetakse ikka vana ja head varianti? Ning mis toitu kõige tihedamini Olivia rapsiõlist valmistatakse?

Maiu (33): esiti ei leidnud lemmikõli poeriiulilt üles!

Kui uurida, milline toiduaine on mul alati kodus, siis on selleks rapsiõli. Olen juba aastaid truu Olivia rapsiõlile ning korra kuu-kahe tagant pudeli või kaks poeriiulilt kahmanud. Viimane kord oma kodupoes šopates jäin sekundiks kimbatusse – kas minu lemmikõli polegi? Õnneks märkasin õige kiiresti, et see on veidi teistsuguse etiketiga, kuid täiesti äratuntav.

Selgus, et igale tootele on loodud oma värv: roheline salatisse ja küpsetamiseks sobivale rapsiõlile, pruunikas küpsetamiseks ja frittimiseks mõeldud rapsiõlile, oranžikas fritüüriõlile ning lillakas päevalilleõlile. Lihtne ja mugav viis ära tunda enda jaoks sobivat.

Mina haarasin just rohelise, sest kasutan rapsiõli peamiselt salati tegemisel ja küpsetamisel. Olivia on olnud aastaid minu valik, sest eelistan alati kodumaist – õlis kasutatav raps on kasvanud Eesti põldudel ning sellest johtuvalt meeldivalt tervislik.

Kodus kotlette valmistama hakates selgus veel üks tore tõsiasi. Nimelt on õlipudeli korki uuendatud, nii et nüüd on selle kasutamine muutunud tunduvalt mugavaks. Asjatundjad on kujundanud korgi niiviisi, et sellega saab lihtsasti reguleerida õlijoa suurust. Nii ei juhtu, et kogemata satub pannile liiga palju õli.