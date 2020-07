Tiina Tuum | Kumb nakatab paremini – hipi või rallifänn? 

Et nad meie süütutele lastele oma valede ja vabameelsete uskumustega ohuks ei muutuks, sest ei saa see ju üksnes koroona olla, mis massid ärevaks teeb. Või teie arvate, et on?

Ilmselt ongi uus reaalsus oma kogukonna ja lähikonnaga tutvumiseks see, et oma nime asemel lased lendu ähvarduse, sõimu või kõne repressiivorganitesse. Milleks ikka koogiga ukse taha minna ja tutvuda. Anname tuld, las kurinahad värisevad, siis teavad, et kord peab majas olema! Kardavad, raisk, pole meile mingeid karvikuid õuele vaja.

„Trr,“ heliseb uksekell. „Me siin tahame gaasiseadmeid kontrollida. On laekunud kaebus, et teil on need valesse lõõri ühendatud. Kas te teate, et trahv on 500 eurot?“ Tore, et naabrid on tähelepanelikud, ehkki trahvi ei saa olematu süüteo eest kahjuks maksta. Kurb, et KGBd enam ei ole, saaks sinna koputada.