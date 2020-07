RIIGIASUTUS TUNNISTAB VIGA: Objektiivi eest poleks pidanud varjama inimõiguste keskuse ja LGBT ühingu rahataotluse kirjeldust 

Selle ta ka sai, aga: "Eriliselt väärib aga tähelepanu see, et väga suur osa projektitaotlusest on ministeeriumi poolt enne SAPTK-le väljaandmist täiesti arusaamatul põhjusel mustade kastikestega kinni kaetud. Muu hulgas on kinni kaetud täpsem selgitus selle kohta, milles seisneb juba mainitud "hariduskommunikatsioon ühiskonna teadlikkuse parandamiseks LGBT+ teemadel"."