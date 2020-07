Nils Niitra | Kas oleme valmis panema magama 500 inimest aastas? 

Igal aastal eutaneeritakse Eestis 500 inimest ja kaks ministrit tegid hiljuti ettepaneku võtta vastu seadus, mis võimaldaks kõigil üle 70aastastel end mürgitada arsti loata. Säärane oleks Eesti reaalsus, kui oleksime seadustanud eutanaasia 2002. aastal, kui seda tegi Holland.

Hollandi justiits- ja tervishoiuministrite samasisuline algatus siiski esialgu läbi ei läinud, pealegi ei teeks see eutaneerimisi tegevate arstide elu lihtsamaks – ehkki arsti assisteeritud enesetapp on Hollandis praegugi lubatud, eelistavad inimesed tohtri enda kätt. Neil on ebameeldiv end ise mürgitada – las parem arst teeb. Algatuse tegi siiski eriliseks asjaolu, et enam poleks vaja enesetappu arstiga kooskõlastada – kõigil eakatel oleks õigus osta surmavat mürki ja endale ots peale teha.