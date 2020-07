Mees peksis kassi haamriga surnuks, politsei selles kuritegu ei leidnud 

„Politseile laekunud materjalidest nähtub, et tegemist on looma tahtliku hukkamisega, kuid kogutud andmetel ei olnud looma hukkajal soovi looma piinata ega julmalt kohelda. Julma viisina kirjeldatakse kohtupraktikas näiteks kannatanule põhjendamatult jõhkrate ja moonutavate vigastuste tekitamist,“ ütles Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmits.

„Tähtis on sel juhul tuvastada, et hukkamine on toime pandud olustikus, milles avaldub teo eriline jõhkrus ja äärmine hoolimatus kannatanu elu suhtes. Antud juhul sellise käitumise soovi inimese tegevuses ei ilmnenud. Seetõttu ei alustanud politsei selles asjas kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb looma julma kohtlemist,“ selgitas ta. „Looma julma kohtlemise alusel saab kriminaalasja alustada, kui teo eesmärk on looma piinata ja julmalt kohelda ning politsei tuvastab teo erilise jõhkruse ja hoolimatuse kannatanu elu suhtes.“