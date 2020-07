VENEMAA RIKUB KOSMOSELEPINGUT? USA ja Suurbritannia süüdistavad Venemaad relvakatsetuste eest kosmoses 

Venemaa kaitseministeerium on varasemalt öelnud, et kasutab Venemaa kosmosetehnika kontrollimiseks uut tehnoloogiat. USA on ka varem väljendanud muret Venemaa uue satelliitide tegevuse pärast, vahendab BBC.

Kuid see on esimene kord, kui Suurbritannia süüdistab Venemaad kosmoses toimunud proovitulistamise osas. Need süüdistused mõni päev peale uuringut, mille kohaselt Ühendkuningriigi valitsus alahindab Venemaa ohtu.

USA rahvusvahelise julgeoleku ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise riigisekretär Christopher Ford süüdistas neljapäeval Moskvat silmakirjalikkuses, pärast seda, kui Moskva ütles, et soovib relvakontrolli laiendamist kosmosesse. "Moskva eesmärk on piirata Ameerika Ühendriikide võimekust, ilma et tal oleks kavatsustki oma kosmosevastase programmi peatada," ütles ta.

Suurbritannia kosmose direktoraadi juht Harvey Smyth ütles, et ta on mures ka viimase Vene satelliidi testimise pärast, millel oli tema sõnul "relva omadused". "Niisugused tegevused ohustavad kosmose rahumeelset kasutamist ja võivad põhjustada prahti, mis võib ohustada satelliite ja kosmosesüsteeme, millest maailm sõltub," ütles ta.