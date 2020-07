Saksa kohus mõistis kaheksa Freiburgi vägistajat vangi 

Valdav enamus süüalustest olid välismaa päritolu. Linnapea Martin Hord kommenteeris Süddeutsche Zeitungile, et tal on hea meel, et vaatamata kurjategijate taustale ei asunud linnarahvas kohe kõiki immigrante süüdistama (Freiburgis toimus pärast kuritegu siiski suur migrantidevastane meeleavaldus, mille korraldas paremerakond AfD). „Süüdlasi tuleb karistada vastavalt õigusriigi printsiipidele, samas kui enamus rahvast distantseeris end populistlikust kõnepruugist," sõnas Hord. Üheteistkümnest kahtlusalusest kaheksa olid Süüriast Saksamaale põgenenud pagulased, teised olid pärit Iraagist, Afganistanist ning Saksamaalt. Deutsche Welle vahendab, et kahtlemata tekitas kuritegu kogu riigis pingelise arutelu immigratsiooni ja sõjapõgenike teemal.

Jõhkardid sokutasid toona 18aastase ohvri jooki Ecstasy't, meelitasid ta siis klubist välja ning ründasid teda hoone lähedal põõsastes. Kuriteo peamine kahtlusalune läheb nüüd viieks ja pooleks aastaks vangi, veel seitse roimarit vastavalt kas neljaks või kolmeks aastaks. Kaks meest said tingimisi karistuse ning ühe kahtlusaluse puhul kohus süüd ei leidnud. Mõnekuused tingimisi karistuse saanud mehed polnud ise vägistajad, kuid nad ei kutsunud ohvrile abi ega sekkunud toimuvasse. Vägistajad üritasid end kaitsta väitega, et tegevus toimus kõigi osapoolte nõusolekul. Kohut see ei veennud. Samas pidas kohus vajalikuks nende nägusid mitte avalikustada, mistõttu on nende fotod udutatud. Mitu süüalust üritas ka nägu varjata.