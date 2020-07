Eesti uudised Korduvalt juhtimisõiguseta ja purjuspäi roolist tabatud pereisa: „Inimesed on võimelised muutuma, kui neile antakse võimalus!“ Kristiina Tilk , täna, 19:55 Jaga: M

INIMESED MUUTUVAD? Allan ütleb, et olukord, kus tal puudub võimalus taotleda esmast juhiluba, on tekitanud suletud ringi. Tal ei jää muud üle, kui riskida sellega, et ta jääb taas politseile vahele, mis pikendab aga karistuse kustumisaega veelgi. Foto: Jörgen Norkroos

„Kas see on ikka korralikult läbi mõeldud, et esmast juhiluba ei saa teha enne, kui liiklusrikkumiste eest saadud trahvid on makstud ja karistused registrist kustunud?“ küsib Lõuna-Eesti mees Allan. „Olen nüüd hädas, millest on raske välja rabelda. Juhiluba oleks üks variant, kuidas oma elujärge parandada ja maksta jõukohaselt võlgu...“