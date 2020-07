Eesti uudised VÄIKEPOODIDE VÕLU: „Tihti oleme ainsad, kellega memmekesed päeval rääkida saavad.“ Carmen Ladva , täna, 11:32 Jaga: M

ROHKEM KUI POODNIKUD: Müüjanna Marika ning poeomanik Nikolai abistavad Uue tänava poes ostlejaid nõu ja jõuga. Foto: Robin Roots

Hoolimata suurte kaubanduskeskuste pealetungist, panevad Tartu linnas vapralt vastu ka väikesed omamoodi toidupoed, kus müüdavaid maiustusi ja muud kaupa mujalt ei leia. “Eriti õnnelikud on just vanemad inimesed, et me olemas oleme,“ räägib Marika, kelle sõnul tuleb poes olla väljas mitme eest: psühholoog, poemüüja ja lastekasvataja.