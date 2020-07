Juhtkiri | Kas peaminister on alamakstud? 

Kui ministeerium põhjendab rekordilist töötasu, mille kõrval kahvatuvad nii peaministri, presidendi kui ka haridusministri palk, uue juhi suure vastutuskoormaga, siis pole sellest vastuolust võimalik mööda vaadata. Kas valitsusjuhil on siis väiksem vastutus? Tõsi, need küsimused ei teki esimest korda – meenutame näiteks haigekassa juhi Rain Laane ametisse asumist 7800eurose kuupalgaga. Argumendidki korduvad: erasektori tippjuhte polevatki võimalik madalama töötasuga avalikku sektorisse üle meelitada. Kui see nii ongi, siis miks lepime teisejärgulise juhtimiskvaliteediga meie riigivalitsemise tipus?

Selge on see, et riigiteenistujate palgatasemed vajaks ülevaatamist, ent mitte ainult selles osas, kuidas need suhestuvad omavahel, vaid tõepoolest ka võrdluses erasektoriga. Et koroonakriis lõi palgakärbete kaudu kõige valusamalt just viimast, peab maksulaekumiste vähenemine mingil moel kajastuma ka avalikus sektoris. N-ö palgalaega arvestamine ka juhtide palkamisel on igal juhul valutum kui hilisemad kärped ja koondamised.