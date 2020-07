MUST STSENAARIUM: mis saab, kui 5G mobiilside jääb Eestisse tulemata? 

Tuhanded Eestis elavad kodanikud pingutavad selle nimel, et meie väikeses riigis ei võetaks kasutusele moodsat 5G mobiilsidevõrku. Aktivistid põhjendavad oma seisukohta sellega, et tegu on uudse tehnoloogiaga, mida pole inimeste peal piisavalt testitud. Samuti pelgavad nad, et 5G tekitab paljusid tervisehädasid, muu hulgas vähki ja lastetust. Mis aga juhtuks, kui aktivistide soov lähekski täide?