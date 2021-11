ÕL ARHIIV | 74aastane pensionär ei soovi terviserikke korral enda elustamist: kardan jääda voodihaigeks, voolikud küljes ja mähkmed jalas

„Ma ei pea õigeks, et inimesele, kes on juba minemas, hakatakse vägisi elu sisse pumpama. Pärast ei ole elu enam üldjuhul täisväärtuslik,“ räägib Mall. Tema suurim hirm on jääda haiglavoodisse, voolikud küljes rippumas, mähkmed jalas. Muret teeb ka see, et ravikulud jäävad lähedaste kanda.