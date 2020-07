Eesti uudised 74aastane pensionär ei soovi terviserikke korral enda elustamist: kardan jääda voodihaigeks, voolikud küljes ja mähkmed jalas Kadri Kuulpak , täna, 22:11 Jaga: M

EI PEA ÕIGEKS Mall ei pea õigeks, et inimesele, kes on juba minemas, hakatakse vägisi elu sisse pumpama.

„Mul läks vahepeal süda rütmist välja. Nüüd pabistan, et kui see uuesti juhtub ja kiirabi kutsun, püüavad nad mind iga hinna eest elus hoida,“ räägib sügisel 75aastaseks saav Mall. Teda nörritab, et poliitikud patsienditestamendi regulatsiooni loomisega nii kaua venitavad.