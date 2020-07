CHICAGOS LAJATAVAD LASUD: matustel sai vigastada 15 inimest 

Viimase 20 aasta jooksul on Chicagos olnud enim tulirelvasurmi 2016. aastal, kui registreeriti 762 mõrva, 3550 tulistamist ning 4331 laskude tõttu kannatanut, kirjutas Newsweek. Tänavu võib aga tulirelvasurmade arv selle kahetsusväärse piiri isegi ületada, kui olukord sama hullult edasi läheb. Viimasel nädalavahetusel sai Chicagos tulistamistes viga 70 inimest, kellest 10 kaotas elu.

Chicago linnapea Lori Lightfoot on aga selle plaani pärast muret avaldanud. Nimelt on sarnast meetodit kasutatud ka Portlandis, kus toimuvast on aga avaldatud videoid, kus föderaalagendid ennast tutvustamata vahistavad meeleavaldajaid.