SALATSEMISE HIND: koroona tõttu isoleeritud võivad ohustada kiirabitöötajaid 

“Me tuvastame üksikuid eneseisolatsiooni rikkumisi igapäevaste kiirabivisiitide raames,” räägib Tartu Kiirabi koolitusjuht Andras Laugamets. “Lähtume välisministeeriumi kodulehel olevast avalikust infost ning monitoorime sellega ka oma töötajate reisimisi. Praegusel ajal on oluline arvestada sellega, et reisil olles võib olukord muutuda ning koju tagasi pöördudes tuleb jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni.”

Tartu kiirabi koolitusjuht Andras Laugamets. Foto: Aldo Luud

Häirekeskusesse helistades tuleb päästekorraldajatele kindlasti öelda, kas abivajaja on eneseisolatsioonis. Laugametsa sõnul on ausus hädavajalik: “Tänapäeval on sage, et kiirabibrigaadi juht helistab kutsujale tagasi ja täpsustab olukorda. Kindlasti tuleb vastates aus olla. Viiruse levimise hetkeolukorras ei too eneseisolatsiooni reeglite rikkumise aus ülestunnistus kaasa muid sanktsioone, kui suusõnalise noomituse.”

Laugamets paneb inimestele südamele, et kui neile laieneb eneseisolatsiooni kohustus, siis tuleb seda ka täita, ning kui on olnud teadlik kokkupuude kellegagi, kes ei täida eneseisolatsiooni kohustust, tuleb mõlemal osapoolel maski kanda ning kahemeetrist distantsi hoida. “Loomulikult tuleb hurjutada viirusetõrje reeglites hälbinut ja paluda tal mõelda teiste tervisele,” märgib ta.

Tartu kiirabitöötajatel on palutud arvestada isikukaitsevahendite tasemega ning võimalusel kindlasti küsida visiidieelne haiguslugu. “Kiirabitöö korraldus on praegu selline, et kõigi abivajajate puhul kasutame nii endal kui abivajajal hingamisteede kaitsevahendeid, seetõttu on nakatumisvõimalus sisuliselt olematu,” lausub Laugamets.

Tallinna kiirabi operatiivjuht Taavet Reimers. Foto: Erki Pärnaku