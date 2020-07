Mart Soidro | Tallinna purjeregatt. Saavutus või häbiplekk? 

Nii ongi 40 aastat pärast olümpiaregatti – mõneti ootamatult – saanud Tõnis Lukasest, meie kultuuriministrist, tuntuim elusolev eestlane, kes olümpiaregatil kaasa lõi. Nojaa, olümpiatule süütas küll 17-aastane Vaiko Vooremaa, aga ta on püsinud varjus ega taha seda sündmust eriti meenutada. Tõnis Lukas oli samuti n-ö tehniline töötaja, nagu Rain Rosimannus omal ajal koalitsiooniläbirääkimiste ajal – harjutas lippudega ringi käimist ja lipuheiskamist.

„Ma mõtlesin kogu aeg sellele, et punalipp jõkke visata, kuid see tegu jäi tegemata,” meenutas Tõnis Lukas purjeregati lõputseremoonial punalipu hümni saatel masti tõmbamist. „Kui me teame, et sealsamas olümpiaküla lähistel represseeritakse teisitimõtlevaid inimesi, siis tuleb ka poliitilised küsimused tõstatada” (Kroonika, 26.07.2012). Ma arvan, et see oli taktikaliselt küps käitumine, et Tõnis punalippu jõkke ei visanud. Selle eest oleks keskkooli lõpetanu pandud vangi. Istunuks paar aastat türmis, ja kas tal olnuks pärast seda üldse pealehakkamist korraldada 1988. aastal Tartu muinsuskaitsepäevi?

Aga Lukasel on selles osas loomulikult õigus, et ajal, mil purjeregatiks valmistuti, algas Eesti NSV-s uus repressioonilaine. 13. märtsil arreteeriti ülikooli endine õppejõud Jüri Kukk ja 29. aprillil Mart Niklus. Viimane jõudis laulva revolutsiooni ajal tagasi koju, Jüri Kukk aga suri näljastreigi tagajärjel Vologda vangilaagris 27. märtsil 1981. Samal aastal arreteeriti Johannes Hint, kes suri samuti vangilaagris. Just olümpiamängude ajal vahetus meie haridusminister – Ferdinand Eiseni asemel sai ametisse Elsa Gretškina. Kui septembris kooli läksin, levis õpetajate hulgas uudis, kuidas Gretškinale „imponeerib Juhan Liiva looming”.

Igatahes on siin mõtlemisainet meie Venemaa suunal tegutsevatele ärimeestele, kes on nördinud, et me ei oska Tallinna olümpiaregatti turundada ja sellelt kasu lõigata. Või nagu ütles mu varalahkunud sõber Mart Nutt 20 aastat tagasi: „Eestile pole auks ega kuulsuseks, kui teise riigi pealinna olümpiaregatt viidi läbi okupeeritud Tallinnas. See on alandav” (Eesti Päevaleht, 22.07.2000).

Igas halvas on ka midagi head

Olümpiaregati apologeetidel on tuline õigus, kui nad väidavad, et kui me poleks kuulunud vennalikku perre, näinuksime Tallinna olümpiaregatti nagu jänes oma kõrvu. Selle eest tuleb tänada muidugi seltsimees Brežnevit, kes väidetavalt oli Moskva olümpiamängude idee autor.

Kuigi olümpiaregatt kujunes kirbutsirkuseks, sai Tallinn täiesti uue ilme. Ehitati teletorn, kaasaegne lennujaam ja 28-korruseline Olümpia hotell. Need ehitised funktsioneerivad tänapäevani. V. I. Lenini nimeline kultuuri- ja spordipalee on terve see sajand räämas olnud. Seevastu 632 voodikohaga laevakujuline olümpiahotell tiksub vaikselt edasi. Teisipäeval päevitas ühel rõdul isegi üks soomlastest vanapaar. Viru hotelli vastas olnud postkontorist on saanud kaubanduskeskus. Vanemad inimesed ehk mäletavad, et postkontoris oli ka uhke eskalaator, mis kunagi ei funktsioneerinud. Välja arvatud „Igihalja vaatemängu” ajal, mis valmis Ita Everi 50. juubeliks 1981. aastal.