EKRE poliitik eilsest kommentaarist: on täiesti normaalne, et pered otsivad autismile lahendusi

Õhtuleht küsis Vilbalt, millele ta tugineb väites, et autism on ravitav. Vilba vastas, et on vale tema käest küsida, kas ta arvab, et autism on ravitav või mitte. "Ma arvan, et inimesi, kes loodavad, ei tohi maha teha ja takistada," lausus ta.

Samal teemal Tervis | Uudised Eesti autistlike naiste ühing: vaktsiinid ei põhjusta autismi "Saan aru, kui seisund ongi inimese identiteet, ta armastab ennast sellisena, nagu ta on, see on tore. Aga minu meelest ei tohiks öelda peredele, et ärge püüdke oma autistist last aidata. See on täiesti normaalne, et otsitakse võimalusi ja lahendusi," lisas Vilba.

Autistlike naiste ühing tegi postituse vastuseks Kroonika veebiportaalis avaldatud, ent sealt vähem kui ööpäeva jooksul ajakirjanduslike puudujääkide tõttu eemaldatud Carmen Pritsoni intervjuule, milles endine saatejuht väitis, nagu vaktsiinid põhjustaksid autismi. "Autism ei ole haigus, vaid neuroloogiline erinevus, seetõttu ei saa seda ka ravida. Ka ei ole teaduslikult tõestatud sidet autismi ja vaktsiinide vahel. Küll on aga korduvalt tõestatud selle sideme puudumist," seisis ühingu postituses.

Ometi langesid autistid rünnakute ohvriks ning Facebooki lehe moderaatorid eemaldasid kommentaare. Birgit Soans, Eesti autistlike naiste ühingu üks esindajatest, kirjutas postituse alla emotsionaalse kommentaari, milles esitas vaktsiinivastastele ja neid rünnanud isikutele teravaid küsimusi:

"Kas teil piinlik ka on? Kas teil piinlik ka on, kuidas te meisse, autistidessse, suhtute? Kas teil on natukenegi häbi selle pärast, kui inetult te olete autiste siin sõnades kohelnud? Te olete meisse suhtunud kui vaktsiinikahjustusse. Samal ajal pole ühtegi tõendit, et mitteautism oleks tervislikum või poleks ise vaktsiinikahjustus, kuigi autismi ja vaktsiinide seotust ümber lükkavaid uuringuid on küll. Ainus argument, mis mitteautismi kasuks räägib, on see, et teid on rohkem. Kvantiteet. Mitte miski muu." (Tervet Soansi kommentaari saab lugeda ühingu postituse all kommentaariumis).

Vaktsiinivastaste Facebooki grupis läks ühingu postituse peale teravaks aruteluks, kus mõned väitsid kindla veendumusega, et ikkagi vaktsiinid tekitavad autismi. "Ja tundub, et see liit pole mitte loodud selleks, et autiste aidata, vaid selle liidu on loonud needsamad, kes meile vaktsiinide kasulikkusestki räägivad," kirjutas üks inimene.