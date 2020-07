George Floydi tapnud politseinikku ja tema abikaasat süüdistatakse mitmesaja tuhande dollari suuruses maksupettuses 

46aastane Derek Chauvin on vangis seoses Floydi surmaga teise astme mõrvas ja tapmises süüdistatuna. Irooniline, sest Floyd nabiti kinni just seetõttu, et tal oli 20 dollarit valeraha. 45 aastane Kellie Chauvin taotles pärast abikaasa vahistamist lahutuse.