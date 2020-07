KELLE OMA? Pärnumaa metsikus looduses elab erksinine papagoi 

Lembitu sõnul on Facebooki postitustest näha, et papagoi on juba 10. juuli paiku tegutsenud Vändra kandis, mis on tema kodust kümne kilomeetri kaugusel. "Ilmselt on papagoi kuskilt lahti pääsenud, ei tahaks uskuda, et ta on meelega saatuse hooleks jäetud või ise lõunamaalt siia "migreerunud"," usutleb Lembit.