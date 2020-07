OHTLIK TREND: sotsiaalmeedias levib uuesti kardetav lastemäng 

Oma olemuselt meenutab uus trend paari aasta taguseid Momo ja Sinivaala nime kandnud liikumisi. Seal said lapsed ülesandeid, et näidata enda julgust. Ülesanded oli eluohtlikud ja kui lapsed neid ei täitnud, ootasid neid ülesannete andjate sõnul ees õudsed tagajärjed.

Eesti õpetajate liidu sotsiaalmeedia postituse väitel on viimastel nädalatel hakanud levima sarnane mäng uue nime all. Sotsiaalmeediakanalites TikTok, Instagram ja WhatsApp saadab keegi Disney koomiksitegelase Goofy maskis ja pseudonüümi Jonathan Galindo nime all lastele sõbrataotlusi. Kui taotlus on vastu võetud, saab ohver Galindolt lingi, milles on eluohtlikud ülesanded julguse proovile panemiseks. Ülesannete mittetäitmise korral ähvardab Galindo noori õudsete tagajärgedega, isegi surmaga.