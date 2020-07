NÜÜDISAJA RÜÜTEL: mõõgaga mees kihutas seksuaalkurjategija minema 

42aastane Francisco Chavez tunnistas hiljuti üles, et just tema oli see, kes 2017. aastal Wicker Parki linnaosas ühte korterisse tungis ja seal diivanil maganud naist vägistada üritas.

Noor naine, kes töötas muusikuna, peitis oma vigastused meigikihi taha ning läks veel samal õhtul lavale. Aja jooksul jõudis tolle varahommiku õudus talle aga kohale ning ta on pidanud pikalt teraapias käima, et hirmsast vahejuhtumist üle saada. Kohtusaalis luges prokurör Chavezele ette naise kirja, milles too avaldas lootust, et ehk saab ka ründaja adekvaatset ravi.