Tehnikaülikool ei võta tudengeid koroonariskiriikidest 

TalTechi õppeprorektor Hendrik Volli sõnul on tehti otsus raske südamega. „Eestis on viirus hetkel väga hästi kontrolli all ja seda suuresti tänu kogu rahva ühisele suurele jõupingutusele. Peamiseks uue viirusepuhangu riskiks peetakse välismaalt toodavaid uusi juhtumeid. Tehnikaülikool ei soovi rahva tervisega riskida ja seetõttu oleme valmis sel aastal vastu võtma vähem välistudengeid,“ ütles Voll pressiteates. „Immatrikuleerime tudengeid ainult nendest riikidest, mis on 3. augusti seisuga Välisministeeriumi kodulehel kuulutatud madala koroonariskiga riikideks. Õnneks on Eestist ja Euroopa Liidust pärit tudengite huvi tehnikaülikooli inglisekeelsete õppeprogrammide vastu suur ning ükski programm vähese tudengite arvu tõttu avamata ei jää.“