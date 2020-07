UKRAINA PANTVANGIDRAAMA LÕPP: püssimees lubas inimesed vabaks, kui president Joaquin Phoenixi filmi reklaamis 

Politsei teatel suleti kogu Lutski kesklinn, et tagada elanike ohutus. Tükk aega polnud teada, mis seisus olid mitu tundi bussis vangis istuma pidanud inimesed, koos bussijuhiga kokku 13 pantvangi. Muret tekitas seegi, et kurjategija tulistas bussi lõhutud aknast korrakaitsjate pihta ning loopis nende suunas ka (õnneks kahjutu) granaadi. Inimeste elu oli kahtlemata ohus ning pantvangivõtja pani hirmu tundma kogu linna, kui järsku teatas, et asetas ühte rahvarohkesse kohta veel ühe lõhkeseadeldise. Pole selge, kas see ähvardus ka tõele vastas. Hambuni relvastatud ta aga tõepoolest oli.