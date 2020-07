Juhtkiri | Mis läks hipilaagriga valesti? 

Raske on ette kujutada, et omavalitsus või koroonaviiruse leviku tõkestamise eest veelgi otsesemalt vastutav terviseamet oleks sellele oma heakskiidu andnud, kui seltskond oleks püüdnud kogunemist avaliku üritusena registreerida. Sestap seda ilmselt ei tehtudki – ja näha oli, et vallavõim sattuski kimbatusse, mida eramaal toimuva kogunemisega ja nurisevate naabrite heaks peale hakata. Paraku jõuti keelustamiseni alles siis, kui ligi paarsada inimest oli jõudnud end juba laagris sisse seada. Nüüd pidid laagrilised, kelle koroonaproovid osutusid negatiivseteks, sealt lahkuma.

Ent kas pole mitte tegu ülereageerimisega testitute suhtes, kui hipid on käitunud õiguslikult lubatava piires (välja arvatud riskipiirkondadest saabujad, kellele kehtib liikumispiirang, mida tulnuks järgida), kuniks võimud otsisid seaduslikku põhjust laagri laialisaatmiseks? Kelle tervist kaitseb nende saatmine tagasi laia ilma peale, kui nad on tunnistatud terveks, viibivad ühes kindlas kohas ning ehk teevad pingutusigi laagri hügieenitingimuste parandamiseks?

Kui terviseameti otsustavuses on aga midagi head, siis see, et vaevalt soovivad pandeemia ajal teekonda Eestisse ette võtta teised rändajad, kui sarnaseid eraüritusi ähvardab ikkagi keelustamine, mis tähendab, et võimude volitusi käsitleda selliseid kogunemisi kasvõi ühepoolselt avalike üritustena polegi tarvis laiendada. Kuhu see kõik välja viia võiks – näiteks sünnipäevade jms ürituste keelamiseni – ei taha mõeldagi.