ÖÖKLUBID VIRELEVAD MAJANDUSLIKES RASKUSTES: Tallinn võib jääda Hollywoodita Dannar Leitmaa, Henry Linnard , täna, 21:20

HOLLYWOOD: Õhtulehe andmeil on majanduslikud raskused viinud Eesti suurima klubi niikaugele, et sealt on koondatud kõik töötajad ja ettevõte valmistub pankrotiks. Foto: Tiit Tamme

Õhtulehe andmeil on ööklubide majanduslik kahju olnud sedavõrd ränk, et Eesti suurim ööklubi Hollywood on sunnitud koondama kõik oma töötajad ja valmistub välja kuulutama pankroti. Hollywoodi juht Rauno Ottsepp lükkab aga kuuldused võimalikust pankrotist tagasi.