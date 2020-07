FOTOD | Galil ja AK4 lähevad pensionile: kaitsevägi sai kätte uued automaadid 

„Kahtlemata on täna ajalooline hetk. Viimane kord hankis Eesti riik ja Eesti kaitsevägi automaate siis, kui me hankisime Galilid, mida tegelikult ei jätkunud kogu sõjaaja koosseisule. Relv R20, eestipärase nimega Rahe, on ette nähtud relvastuseks kogu sõjaaja struktuurile. See on kindlasti kaitseväe relvastuse seisukohast suur arenguhüpe,“ ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem pressiteates.