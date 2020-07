Eesti uudised Hipilaager sõidab laiali: neljapäeva hommikuks peab plats puhas olema Asso Ladva , täna, 17:23 Jaga: M

KODINAD KOKKU: Neljapäeva hommikuks peab vikerkaare liikumise laager Antsla külje alt kadunud olema. Foto: Robin Roots

„Me andsime neile aega lahkuda neljapäeva hommikuni. Kuid hommikul tuleme koos politseiga järelevalvet tegema. Selles mõttes on hästi, et ükski 36st tehtud testist ei olnud postitiivne,“ ütleb terviseameti lõuna regiooni juht Tiia Luht, kes juba teist päeva toimetab Antsla külje all vikerkaare liikumise laagris ehk rainbow gatheringil.