Seisukoht | „Tere tulemast Eesti vangilaagrisse!“ Vikerkaarehipidest sõideti teerulliga üle 

Alguses, kui kuulsin, et rahvusvaheline vikerkaareperekond peab üleeuroopalist kuu aja pikkust kogunemist tänavu just Eestis, siis tundus see ühtaegu nii imetore kui ka uskumatu. Olin varem lugenud nende kogunemiste kohta mujal maades ning see tundus nii äge: keset loodust on koos rahumeelne rahvas, et musitseerida, mediteerida, teha joogat ja tunda ennast hästi. Kõik on tasuta ja õhinapõhine, süüa tehakse annetatud raha eest ostetud toiduainetest. Nagu rahu ja rõõmu saareke keset tänapäeva rahale orienteeritud ühiskonda, kus nutiseadmed haukavad lõviosa sellest vähesest vabast ajast, mis oravarattas siplevatele kurnatud tööorjadele veel alles on jäänud.