Keskkonnaamet ei võta jahimeeste kisa kuulda: Kõrvemaal jääb linnujaht keelatuks 

„See keeld on ebaproportsionaalne, mittevajalik kaitse seisukohast ega baseeru teaduslikel uuringutel. Samuti ei ole ta seoses ega lähtu Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse põhilistest eesmärkidest,“ kirjutas Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe keskkonnaministeeriumile ja -ametile juunikuus.

„Kuna alal on üheks kaitse-eesmärgiks lindude rändepeatuspaikade kaitse, samuti on tegemist Natura 2000 võrgustikku kuuluva rahvusvahelise linnualaga," on keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhtivspetsialist Riina Kotter varasemalt selgitanud.

Lillemäe tõi juunikuu pöördumises välja, et jahikeeld pole otstarbekas sinikael-partidele, hanedele ja valgepõsk lagledele – nende arvukus on tõusuteel ja seega suurenevad tekitatavad kahjud.

„Tundub vastuoluline, et sügisjahti nendele liikidele hakatakse keelama ja samas otsitakse kevadel heidutusjahi korraldamise võimalusi [põllumaadel]. Seos läbirändavate hanede arvukuse kasvus ja põllumajanduskahjud suurenemises nähtav,“ lisas Lillemäe.

Nüüd on Kotter võtnud Lillemäe sõnad ette ja neile kirjalikult vastanud. Jahimeeste sõnadest ei lase keskkonnaameti ametnik ennast häirida.

„Kõrvemaa järved ja rabalaukad on sisemaal oluliseks rändepeatuskohaks hanelistele ja arvukuse reguleerimisele saab kaasa aidata intensiivistades hanejahti väljaspool kaitseala. Arvestades, et Kõrvemaa MKA ümbruses on selleks sobivaid alasid piisavalt, jääb linnujaht Kõrvemaa maastikukaitsealal kaitse-eeskirja eelnõu kohaselt keelatuks,“ ütleb Kotter.

„Hilisõhtune või varahommikune hanejaht muudab kõigi veelinnuliikide isendite käitumist ja viib muidu elupaigana sobivate veekogude vältimiseni. Jahi eest pagedes kulutavad rändeks kogutavat energiavaru kõik haneveekogudel peatuvad veelinnud. Ööbimiseks turvalist ja rahulikku paika otsivate lindude häirimine ja ööbimispaigast peletamine ei ole rändepeatuskohana kaitse alla võetud ala puhul eetiline.“