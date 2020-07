ELAGU VABADUS! Terviseamet näitas musklit, aga ühtegi hipit karantiini ei panda 

Teisipäeval tehti Eestis kahele suure avalikkuse tähelepanu all olnud inimgrupile koroonatest. 159 Ukrainast saabunud hooajatöölise seas tuvastati kolm koroonapositiivset, kõik 36 Vikerkaare kogunemisel võetud proovi olid negatiivsed. Segadust külvas aga tõik, et Antsla lähistel oli laagris üle 40 inimese. Esialgu räägiti, et kolm inimest keeldusid koroonaproovi andmisest. Järgmises statistikas oli see juba viis!