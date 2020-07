Kuidas teha vahet heal ja mitte nii heal keraamilisel grillil? 

Klientide kõige sagedasematele küsimustele vastab VeltEksperdi tootespetsialist Karol Pokbinder.

Kas keraamiline grill on neile, kes on juba saanud varasema grillimise kogemuse ning ootavad nüüd paremaid maitseelamusi ja grillkogemust? Või sobivad need ka päris algajale, sest välimus on neil küll aukartust äratav?

Neil, kes meie juurde grilli ostma tulevad, on tegelikult üldjuhul mingisugune grillimise kogemus olemas, kasvõi „ufo“ grilliga. Kuid üks korralik keraamiline grill on ainuke, millega tasub üleüldse grillimist alustada, kui kohe üldse ei oska. Kui keraamiline grill tundub olevat keeruline ja inimesed arvavad, et sellega toimetamine nõuab palju õppimist, siis tegelikult on asi vastupidine. Kui enne suutsid mingisuguse liha valmis teha, siis Kamado Joe ja Bastard grillidega saab väga heal tasemel liha. Võin omast kogemusest öelda, et midagi ära rikkuda või kõrvetada on keeruline. Jah, see on muidugi võimalik, kuid lihtsaid juhiseid järgides saavutab meisterliku tulemuse. Julgen öelda, et kui kodus on ikka hea ja korralik keraamiline grill, siis ühe korra kuus grillimine asendub igal nädalavahetusel grillimisega. Lisaks annavad nii Kamado Joe kui Kamado Bastard igale terrassile väärtust juurde, sest nende välimus ei jäta külmaks kedagi.

Kamado Joe grill

Mida jälgida keraamilist grilli ostes?

Keraamilisi grille on palju, sama rohkelt on ka tootjaid ja müüjaid – kuid on mõned asjad, mille järgi saab öelda, kas keraamilise grilli hind on oma seda väärt. On oht, et kui osta odavama otsa keraamiline grill, siis maitseelamust sellest ei saa. Miks? Nüansse on mitmeid. Esimene asi, mida tasub keraamilist grilli ostes jälgida, on selle kaal. Kvaliteetne grill kaalub tunduvalt enam kui mõni Hiinas toodetud samalaadne toode. Heal grillil on lihtsalt keraamikat rohkem ning see ongi suurepärase maitseelamuse võti (kuna keraamika hoiab temperatuuri). Nii Bastard kui Kamado Joe pakuvad keraamikale eluaegset garantiid. Need on grillid, mida ostad kord elus ega pea muretsema, et sellega midagi juhtub.

Lisaks tasub jälgida, millisest materjalist on grilli tihend. Näiteks on nii Bastard kui Kamado Joe grillil fiibertihend, mida teistel tootjatel pole. Kõigil teistel on vilttihend, kuid vilt on teadupärast pehme materjal, mida aasta või kahe järel tuleb vahetada.