Repliik Mart Niineste | Miks me ei saa läbi ilma „homopropagandata"? Mart Niineste, muusik ja muusikakriitik , täna, 14:22

Võrdsus pole see, et kõigile üks ja sama. Võrdsus on see, et igaühele oma. Ehk siis võimalus olla inimesena tema ise, kartmata, et ta jääb selle pärast elus millestki ilma või kogeb vaenamist. Sest just võrdsus tähenduses "igaühele oma" tähendabki, et ka seksuaalvähemustel ja transsoolistel oleks võimalik olla nemad ise, indiviidid ja sellisena teistest erineda. Saamata seejuures teiste poolt kahjustatud, kogeda vaenamist või suisa tagakiusamist, mis vähendab nende õigust olla ühiskonnas nemad ise ja sedakaudu ennast igaüks isemoodi, kuid igati täieõiguslike ühiskonnaliikmetena, teostada – omades ka õigust abielu formaadis kooselule.