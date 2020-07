Peeter Olesk | Täidesaatva võimu paradoksaalsus 

Paradoks seisneb selles, et Eesti Vabariik vajab tugevat täidesaatvat võimu, aga kontrollib mitte niivõrd seda võimu ennast, kuivõrd käsutäitmist täidesaatva võimu poolt, käsu andjaks pigemini koalitsioonilepe või ka erakondlik pragmatism kui seadusandlik võim. Just siit otsiksin ma selgitusi seeüle, miks meil nii harva suvatsetakse analüütiliselt põhjendada ühe ja teise riigiametniku vabastamist tema seniselt töökohalt ja kui seda tehaksegi, siis see oleks nagu mingi erivolitustega ametiisiku monopoolne õigus.

Riigiametniku vallandamine ei tohiks olla saladus, sest riigiametnik ise on avalikus teenistuses, millest saab küll tuletada erisusi näiteks eriteenistustes või ka kaitseväes, kuid nende erisustega ei tohi omavolitseda. Elutarkus õpetab muidugi, kui kergesti on inimene avalikus teenistuses rünnatav, ent mandaadi puudumine või umbisikulisus ei suurenda ametniku tugevust niikuinii, sest mandaadi võib ka ise ära jätta või töökorralduse käigus delegeerida see kellelegi teisele. Vähegi kavalam ametnik nii ka teeb, sest nõnda on ohutum. Kes on targem, põhjendab oma mandaati vajadusega kontrollida, mida keegi kas on juba teinud või võib veel teha, kusjuures see, mida ta kontrollib, on harilikult tehtud valesti. Ringkontroll ei ole teragi tõhusam kui ringkäendus.

Kus asub täidesaatev võim?

Tekib küsimus, kes kontrollib avaliku teenistuse täitmist olukorras, kus täidesaatev võim on nõrk mandaadi määratlematuse tõttu. Põhimõtteliselt võib selleks olla kolmas sektor ehk nn kogukondlik arvamus, aga justnimelt võib ja mitte peab, sest tema varalised vahendid on kõige napimad. Pealegi on kolmas sektor oma isikkoosseisult kõige püsimatum, kuna temasse kuuluvate inimeste mobiilsus on väga suur. Kui tõesti teisiti ei saa, siis tuleb kolmas sektor arusaadaval moel seadustada, näidates seejuures ära, kes ja millises mõõtkavas saab kolmandat sektorit esindada ning kui suur on täidesaatva võimu ulatus seal, kus kolmas sektor on üldse esindamata. Vastasel korral võib juhtuda, et me koormame politsei ja teised õiguskaitseorganid üle.

Minu kaalutluste nõrgaks küljeks on muidugi see, et ta lubab tekkida muljel, nagu seisneks väljapääs kujunenud ühiskondlikust ebakindlusest n-ö sundkogukonnastamises ehk kohustuses kuuluda paikkondlikku kogukonda nii või teisiti. Seda enam olgu täpsustatud, et nii maal kui ka linnas on ka tänini terve hulk ebamäärasele seadusandlikule põhjale tuginevaid mikrokogukondi, kuna on valdkondi, mida päris üksi ei halda. Olgu selleks näiteks naabrivalve või kanalisatsiooniühistu mitmekorruselises hoones või mõtteline osa eramu juurde kuuluvast ühisomandist. Et tuua näide siitsamast Tähtverest, siis mitte kõik meie linnaosa asukad Tartus ei pea kuuluma Tähtvere Seltsi. Sellegipoolest on mõtteline osa siiski kõigil, kes siin elavad ja/või töötavad. Probleem algab hoopis mujalt, nimelt sellest, kui suur on Tähtvere kui mõtteline osa Tartust, kuna kevadest sügiseni tekib Tähtverele lisakoormus kõigi nende näol, kes käivad meie kandis Emajões ujumas.